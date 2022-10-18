Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Amasra'daki maden kazasının, hem TBMM'nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar sonucunda tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Amasra'daki maden kazası konusunda bilgilendirme yapmasının ardından söz alan Tunç, tarifi imkansız, çok büyük bir acıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Kazanın yaşandığı gün Bartın'da olduğunu ifade eden Tunç, madendeki patlamadan 15 dakika sonra Bartın Valisi ile birlikte Amasra'ya ulaştıklarını söyledi.

Tunç, kısa sürede Amasra'ya intikal eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in koordinasyonunda tüm kurumların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'ya gelerek, kazanın olduğu ocak başında inceleme yaptığını ve yetkililerden bilgi aldığını anımsatan Tunç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız burada yaptığı açıklamada, 'İnsan hayatının güvenli olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarında önemli sayıda kazaların yaşanıyor olmasını kabul edemeyiz.' dedi. 'Artık madende hiçbir eksiklik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz.' dedi. 'Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz, maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti gösterme çalışmaları içerisindeyiz.' dedi ve 'Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu.' diyerek bu konudaki kararlığı vurguladı. Cumhurbaşkanımız Amasra'daki kazayla ilgili olarak en ufak bir ihmali bile karşılıksız bırakmayacaklarını, gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade etti."

Tunç, konuşması sırasında bazı muhalefet partisi milletvekillerinin kendisine tepki göstermesi üzerine, "Neden dinlemek istemiyorsunuz? Ben o yörenin milletvekiliyim. O madenciler, o şehitlerimiz bizim kardeşlerimiz, komşularımız, onlar bizim canımız ciğerimiz. Niye dinlemek istemiyorsunuz beni? Biraz saygı gösterin." karşılığını verdi.

Maden ocağının 1967'den beri faaliyet gösteren TTK'ya ait müessese olduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"TTK'nın modernizasyonuyla ilgili pilot uygulamaların başladığı bir ocak. Zonguldak, Bartın havzasında dik damarlardan oluşan, zor şartlara rağmen yarı mekanize sistemin ilk kez uygulandığı bir ocak. Üretimin saniye saniye izlenebildiği, gaz ölçümlerinin anbean kaydedildiği, madencilerdeki çipler sayesinde ocak içerisinde tüm hareketlerinin takip edilip kaydedildiği, tüm süreçlerin, ses, görüntü ve yapıların dijital ortamda kayıt altına alındığı, iş güvenliği uzmanlarının görev yaptığı, sürekli denetlenen maden ocağında tüm bunlara rağmen yüreklerimizi dağlayan bu elim kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkarılacaktır, çıkarılmalıdır. Bölgenin milletvekili olarak, partimizin grup başkanvekili olarak bu sorumluların ortaya çıkarılacağını ve bunu bizzat takip edeceğimi buradan sizlere söz veriyorum."

"Kazanın kara kutusu artık yargının elinde"

Tunç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da "olayın tüm boyutlarıyla soruşturulacağını" ifade ettiğini hatırlattı.

Arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığını, kaza yerinin giriş ve çıkışlara kapatıldığını, kazanın kara kutusunun yargının elinde olduğunu anlatan Tunç, "Tüm kayıtlar incelendiğinde, kaza mahallinde uzman bilirkişiler tarafından yapılacak olan keşif ve araştırmalar neticesinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağına ve sorumlulardan hesap sorulacağına yürekten inanıyoruz. Bu tür kazaların bir daha gerçekleşmemesi için başkaca hangi tür tedbir alınması gerekiyorsa mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Soma'daki maden kazasının ardından Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun önerileri doğrultusunda çok sayıda düzenleme yapıldığına dikkati çeken Tunç, "Evet, hayata geçirilenler var, alınan tedbirler var ama buna rağmen kazaların devam etmesi, demek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor." dedi.

Yılmaz Tunç, daha da yapılması gerekenler konusunda bir araştırma komisyonu kurulmasına dair önergeyi TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirerek, "Yarın da Melis Genel Kurulumuzda bu önergelerimiz görüşülecek. Muhalefet partilerinin önergeleri de var. Hem TBMM'nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar neticesinde hadisenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Ailelerine, eş ve çocuklarına sahip çıkacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, maden kazasında hayatını kaybedenlerin hemşehrisi, görüştüğü arkadaşları ve kardeşleri olduğunu ve hiçbir maddi desteğin acıları hafifletemeyeceğini vurgulayarak, "Onların emanetleri olan ailelerine, eş ve çocuklarına sahip çıkacağız. Hiçbir maddi desteğin ailelerimizin acılarını hafifletmeye yetmeyeceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu maddi desteklerin yanı sıra madencilerimizin geride bıraktığı emanetlerine sigorta sürelerine bakılmaksızın maaş bağlanabilmesi için, madencilerimizin birinci derece yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik kanun teklifimizi de AK Parti Grubu olarak TBMM'ye sunuyoruz." diye konuştu.