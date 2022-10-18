Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

18.10.2022 18:13
Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

Gelen Bartın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Amasra'daki maden kazasının, hem TBMM'nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar sonucunda tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Amasra'daki maden kazasının, hem TBMM'nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar sonucunda tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Amasra'daki maden kazası konusunda bilgilendirme yapmasının ardından söz alan Tunç, tarifi imkansız, çok büyük bir acıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Kazanın yaşandığı gün Bartın'da olduğunu ifade eden Tunç, madendeki patlamadan 15 dakika sonra Bartın Valisi ile birlikte Amasra'ya ulaştıklarını söyledi.

Tunç, kısa sürede Amasra'ya intikal eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in koordinasyonunda tüm kurumların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'ya gelerek, kazanın olduğu ocak başında inceleme yaptığını ve yetkililerden bilgi aldığını anımsatan Tunç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız burada yaptığı açıklamada, 'İnsan hayatının güvenli olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarında önemli sayıda kazaların yaşanıyor olmasını kabul edemeyiz.' dedi. 'Artık madende hiçbir eksiklik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz.' dedi. 'Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz, maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti gösterme çalışmaları içerisindeyiz.' dedi ve 'Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu.' diyerek bu konudaki kararlığı vurguladı. Cumhurbaşkanımız Amasra'daki kazayla ilgili olarak en ufak bir ihmali bile karşılıksız bırakmayacaklarını, gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade etti."

Tunç, konuşması sırasında bazı muhalefet partisi milletvekillerinin kendisine tepki göstermesi üzerine, "Neden dinlemek istemiyorsunuz? Ben o yörenin milletvekiliyim. O madenciler, o şehitlerimiz bizim kardeşlerimiz, komşularımız, onlar bizim canımız ciğerimiz. Niye dinlemek istemiyorsunuz beni? Biraz saygı gösterin." karşılığını verdi.

Maden ocağının 1967'den beri faaliyet gösteren TTK'ya ait müessese olduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"TTK'nın modernizasyonuyla ilgili pilot uygulamaların başladığı bir ocak. Zonguldak, Bartın havzasında dik damarlardan oluşan, zor şartlara rağmen yarı mekanize sistemin ilk kez uygulandığı bir ocak. Üretimin saniye saniye izlenebildiği, gaz ölçümlerinin anbean kaydedildiği, madencilerdeki çipler sayesinde ocak içerisinde tüm hareketlerinin takip edilip kaydedildiği, tüm süreçlerin, ses, görüntü ve yapıların dijital ortamda kayıt altına alındığı, iş güvenliği uzmanlarının görev yaptığı, sürekli denetlenen maden ocağında tüm bunlara rağmen yüreklerimizi dağlayan bu elim kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkarılacaktır, çıkarılmalıdır. Bölgenin milletvekili olarak, partimizin grup başkanvekili olarak bu sorumluların ortaya çıkarılacağını ve bunu bizzat takip edeceğimi buradan sizlere söz veriyorum."

"Kazanın kara kutusu artık yargının elinde"

Tunç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da "olayın tüm boyutlarıyla soruşturulacağını" ifade ettiğini hatırlattı.

Arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığını, kaza yerinin giriş ve çıkışlara kapatıldığını, kazanın kara kutusunun yargının elinde olduğunu anlatan Tunç, "Tüm kayıtlar incelendiğinde, kaza mahallinde uzman bilirkişiler tarafından yapılacak olan keşif ve araştırmalar neticesinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağına ve sorumlulardan hesap sorulacağına yürekten inanıyoruz. Bu tür kazaların bir daha gerçekleşmemesi için başkaca hangi tür tedbir alınması gerekiyorsa mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Soma'daki maden kazasının ardından Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun önerileri doğrultusunda çok sayıda düzenleme yapıldığına dikkati çeken Tunç, "Evet, hayata geçirilenler var, alınan tedbirler var ama buna rağmen kazaların devam etmesi, demek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor." dedi.

Yılmaz Tunç, daha da yapılması gerekenler konusunda bir araştırma komisyonu kurulmasına dair önergeyi TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirerek, "Yarın da Melis Genel Kurulumuzda bu önergelerimiz görüşülecek. Muhalefet partilerinin önergeleri de var. Hem TBMM'nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar neticesinde hadisenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Ailelerine, eş ve çocuklarına sahip çıkacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, maden kazasında hayatını kaybedenlerin hemşehrisi, görüştüğü arkadaşları ve kardeşleri olduğunu ve hiçbir maddi desteğin acıları hafifletemeyeceğini vurgulayarak, "Onların emanetleri olan ailelerine, eş ve çocuklarına sahip çıkacağız. Hiçbir maddi desteğin ailelerimizin acılarını hafifletmeye yetmeyeceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu maddi desteklerin yanı sıra madencilerimizin geride bıraktığı emanetlerine sigorta sürelerine bakılmaksızın maaş bağlanabilmesi için, madencilerimizin birinci derece yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik kanun teklifimizi de AK Parti Grubu olarak TBMM'ye sunuyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor Bartın haber | Bilir kişi heyeti Amasra'da Bartın haber | Bilir kişi heyeti Amasra'da
Kaynak: AA

Bartın, Amasra, Maden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 02:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement