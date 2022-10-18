Bartın haberleri | Fatih Erbakan'dan maden kazasının yaşandığı Amasra'ya ziyaret

Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, maden kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazası sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Patlamadan yaralı kurtulan maden işçilerini ziyaret eden Erbakan, hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne gelen Erbakan, maden işçileriyle görüştü. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Öncelikle başımız sağ olsun diyerek başlamak istiyorum. Millet olarak başımız sağ olsun. Cenab-ı Allah vefat eden emekçilerimize gani gani rahmet eylesin. Hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum. Yaralı kurtulan emekçilerimiz, işçi kardeşlerimize, kendilerine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bir an önce ailelerine kavuşmaları için dua ediyoruz. Bu noktada üzülerek ifade etmek gerekirse elimizden duadan başka bir şey gelmiyor. Bu kazaların bir daha yaşanmaması, böyle felaketleri bir daha görmemek için Allah'a dua ediyoruz. Şunu da ifade etmek gerekir. Tabii ki bu işin doğasında bu gibi kazalar var. Ecele inanıyoruz, kadere inanıyoruz. Ölümün Cenab-ı Allah'tan geldiğine inanıyoruz. İnancımızda bunlar var. Ama yine bizim inancımızda tedbire tevessül emrediliyor. Gerekli tedbirin zamanında alınması, bu gibi can kayıplarının önüne geçilebilmesi için gerekenlerin yapılması da aynı zamanda bizim inancımızın bir gereği. İnşallah bundan sonraki süreçte en azından bu gerekenler yerli yerinde, zamanında detaylı şekilde yapılır. Gerekli tedbirler inşallah alınır. Böylelikle bir daha böyle kazalara uğramamış oluruz. Tabii ki 5 savcı tarafından yürütülen soruşturmanın da son derece objektif ve ayrıntılı bir şekilde yürütülmesi ve sorumlular varsa bunların da en kısa zamanda ortaya çıkartılması ve gerekenlerin yapılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bir kez daha burada bizleri karşılayan maden emekçilerine teşekkür ediyorum." - BARTIN