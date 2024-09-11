Politika

Bartın'ın Hürriyet Mahallesi'nde yeni bir kanalizasyon hattı yapımına başlandı

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde yeni bir kanalizasyon hattı yapım çalışmaları yürütüyor. Mahallenin altyapı ihtiyacını karşılamak ve kanalizasyon sistemini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 200'lük beton borular kullanılarak toplamda 260 metre uzunluğunda yeni bir hat döşeniyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtirken, bu süreçte mahalle sakinlerinden sabır ve anlayış beklediklerini ifade ettiler.

Yeni kanalizasyon hattı çalışması, bölgedeki altyapı ihtiyacını karşılamak ve mahalle sakinlerinin sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürmelerini sağlaması amaçlanıyor. - BARTIN