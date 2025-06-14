Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya\'ya Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Yaklaşık 2 hafta önce görevine başlayan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Saadet Partisi Bartın İl Başkanlığı heyeti, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile Ak Parti Ulus İlçe Başkanı Hikmet Çalık, Rektör Akkaya'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Görüşmelerde BARÜ'nün şehir için önemine değinilirken bölgesel kalkınmaya sunduğu katkı vurgulandı.

Rektör Akkaya, nazik ziyaretleri ve iyi dilek temennileri için il protokolüne teşekkürlerini ifade etti. - BARTIN