Barzani'den Hava Savunma Talebi - Son Dakika
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Barzani'den Hava Savunma Talebi

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IKBY Başbakanı Barzani, saldırılar için Musul yönünü işaret ederek hava savunma sistemi istedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, son dönemde IKBY'yi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının bir kısmının Musul'dan gerçekleştirildiğini belirterek, bölgenin korunması için hava savunma sistemi talebini yineledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Barzani, Son dönemde IKBY'yi hedef alan saldırılara değinerek "Geçtiğimiz dönemde düzenlenen saldırıların bir kısmı Irak topraklarından, özellikle Musul yönünden gerçekleştirildi" dedi. IKBY hükümetinin saldırılara karşı kendisini savunabilmek amacıyla birçok ülkeyle temas kurduğunu ve Bağdat yönetiminden de hava savunma sistemi temin edilmesi konusunda destek istediğini söyledi. Barzani, IKBY'nin bugüne kadar hava savunma sistemine sahip olamadığını belirterek, bunun nedeninin talepte bulunmamaları değil, bu silahları edinmelerine izin verilmemesi olduğunu ifade etti. Barzani, asıl önceliğin yalnızca hava savunma sistemi edinmek olmadığını, saldırıların kaynağının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Irak merkezi hükümetinin IKBY'yi hedef alan tehditleri engelleme sorumluluğunu taşıdığını söyledi. Bağdat yönetimine çağrıda bulunan Barzani, yasa dışı silahlı grupların ülkenin herhangi bir bölgesinden IKBY'nin güvenliğini tehdit etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, bunun yalnızca bölgenin değil, tüm Irak'ın güvenliği açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Barzani'den Hava Savunma Talebi - Son Dakika

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