Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"SENİN ÇOCUKLARIN MASUM DA ÖLEN VATANDAŞLARIMIZIN ÇOCUKLARI NE?"

Konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a da Yasin Börü'nün annesi üzerinden yüklendi. Erdoğan, konuşmasında "Eşi televizyona çıkmış çocuklarımla beraber masumane oturuyoruz diyor. Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi?" ifadelerini kullandı.

"YASİN BÖRÜ'YÜ ÖLDÜREN SELO DEĞİL MİYDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?"