Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika
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Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme TBMM Adalet Komisyonunda

15.06.2022 15:16
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Adalet Komisyonunda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Komisyon, kanun teklifinin görüşmeleri için AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında üçüncü kez toplandı.

Komisyonun önceki toplantısında teklifin, basın kartı alabilecekler ve Basın Kartı Komisyonuna yönelik değişiklikleri de içeren ilk 15 maddesi kabul edilmişti.

YORUMLAR
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Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

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