Başkan Çelebi vatandaşların sorunlarını dinledi

Erzurum'un Oltu ilçesinde Belediye Başkanı Adem Çelebi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, bayram öncesi belediye makamında vatandaşları kabul ederek talep ve sorunlarını dinledi. Makamına gelen vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Çelebi, iletilen konuların çözümü için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Çelebi, belediye kapısının herkese açık olduğunu belirterek, "Kapımız sonuna kadar açık. Hiçbir vatandaşımızı geri çevirmiyoruz. Kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Çelebi ile görüşen vatandaşlar ise gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, belediye yönetiminin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade etti. - ERZURUM