Başkan Akçadurak: "Gediz ilçemize termal turizmde marka yapacağız" - Son Dakika
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Başkan Akçadurak: "Gediz ilçemize termal turizmde marka yapacağız"

28.06.2022 12:07
Başkan Akçadurak: "Gediz ilçemize termal turizmde marka yapacağız"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Tatil Köyü birinci etap tesisleri içerisinde tamamlanan erkek ve kadın hamamları, aquapark, camii, restoran ve ticaret alanları vatandaşların hizmetine açıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Tatil Köyü birinci etap tesisleri içerisinde tamamlanan erkek ve kadın hamamları, aquapark, camii, restoran ve ticaret alanları vatandaşların hizmetine açıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, hizmete açılan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Akçadurak'a Belediye Meclis üyeleri Mehmet Demirtaş ve Hüseyin Tüysüz eşlik etti.

Gediz Termal Tatil Köyü birinci etap tesislerinin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini de ifade eden Başkan Akçadurak, " Gediz Belediyesi, ilçemize termal turizmde marka atılımlar yaparak, bir yandan yeni yatırımlar yeni tesisler yapıyoruz, diğer yandan mevcut tesislerimize nicelik ve nitelik kazandırıyoruz. Bugün itibarı ile açılan tesislerimiz ile Gediz Termal Turizmin yeni gözdesi olacaktır. Hizmetlerin en iyisine layık Gediz'e, Gediz Halkına ve Kütahya'ya hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Muharrem Akçadurak, Mehmet Demirtaş, Kütahya, Termal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Akçadurak: 'Gediz ilçemize termal turizmde marka yapacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Akçadurak: "Gediz ilçemize termal turizmde marka yapacağız" - Son Dakika
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