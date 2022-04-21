Başkan Akçadurak: "Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek" - Son Dakika
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Başkan Akçadurak: "Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek"

21.04.2022 12:56
Başkan Akçadurak: "Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek"

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Doğa Sporları Kulübü tarafından (GEDOFF),geçtiğimiz günlerde gerçekleşen off-road etkinliğine destek veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Doğa Sporları Kulübü tarafından (GEDOFF),geçtiğimiz günlerde gerçekleşen off-road etkinliğine destek veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Akdağ Kozaklı Yaylasında düzenlenen iftar programında, Gediz Ilıca Termal Tatil Köyün'de başlayıp Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde devam eden Off-Road etkinliğinin gerçekleşmesinde büyük katkılar sağlayarak, sorunsuz bir şekilde organizasyonun gerçekleşmesinde verdiği desteklerden dolayı Başkan Akçadurak'a teşekkür ederek, plaket takdim ettiler.

Off-Road'ın heyecan dolu bir doğa spor dalı olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Böyle güzel bir ramazan akşamında bizleri bir araya getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hediyeyi doğa içinde almak off-road'a uygun bir ortam oldu. Gediz Belediyesi olarak Gediz turizmine katkıda bulunacak aktivite ve spor faaliyetlerine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Nazik davetlerinden ve plaket için Gediz Doğa Sporları Kulübüne teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak: Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek
Başkan Akçadurak: Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek
Başkan Akçadurak: Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek
Başkan Akçadurak: Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek

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Muharrem Akçadurak, Kayak Merkezi, Kozaklı, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akçadurak: 'Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek' - Son Dakika


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