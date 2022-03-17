Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip - Son Dakika
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Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip

17.03.2022 17:17
Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde devam eden ve yeni başlayacak olan çalışmalarla ilgili olarak incelemelerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde devam eden ve yeni başlayacak olan çalışmalarla ilgili olarak incelemelerini gerçekleştirdi. Başkan Akın, "Daha yaşanabilir bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ilk olarak hayata geçirilmesi planlanan hayvan barınağı, sera projesi ve hayvan pazarı proje alanlarını inceledi. Başkan Çetin Akın ardından Derbent Mahallesinde Turgutlu Belediyesine ait olan hizmet bölgesinde incelemelerini sürdürdü. Başkan Çetin Akın, Derbent ve Avşar mahallelerinde yer alan futbol sahalarında yakın zamanda başlayacak olan düzenleme ve bakım çalışmaları öncesinde incelemelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın son olarak Seyirtepe Tesislerini ziyaret ederek devam eden çevre düzenleme çalışmalarının son durumunu kontrol etti.

Başkan Çetin Akın incelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek istek, talep ve önerileri hakkında görüşmelerini gerçekleştirdi.

Gün içerisinde gerçekleştirdiği incelemeleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muzda hayata geçirmeyi planladığımız hayvan barınağı, sera projesi ve hayvan pazarı alanlarını, Derbent Mahallemizde belediyemize ait olan hizmet bölgesini yerinde inceledik. Avşar ve Derbent mahallelerimizdeki futbol sahalarını düzenleme ve bakım çalışmalarına ise yakın zaman içerisinde başlayacağız. Son olarak Seyirtepe Tesislerimizde yürütülen çevre düzenlemelerini kontrol ettik. Daha yaşanabilir bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip

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Çetin Akın, Turgutlu, Derbent, Futbol, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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