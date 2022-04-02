Başkan Akın'dan üçüncü yılına özel mektup ve video - Son Dakika
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Başkan Akın'dan üçüncü yılına özel mektup ve video

02.04.2022 14:52
Başkan Akın'dan üçüncü yılına özel mektup ve video

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkanlık görevine gelişinin üçüncü yılını yazdığı mektupla ve duygusal bir video ile kutladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkanlık görevine gelişinin üçüncü yılını yazdığı mektupla ve duygusal bir video ile kutladı.

Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Turgutlu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Çetin Akın, göreve gelişinin üçüncü yılında özel bir video yayınladı. Başkan Akın'ın ve Turgutlu Belediyesinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda üç yıl boyunca gerçekleştirilen projeler, çalışmalar ve hizmetler ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verildi.

Duygusal mesajların da yer aldığı videoda Turgutlu halkına teşekkür eden Başkan Akın, her zaman ve her koşulda Turgutlu için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

"Başkan Akın'dan mektup var"

Başkan Akın ayrıca başkanlık görevine gelişinin üçüncü yılında vatandaşlara yazdığı mektupla seslendi. Mektupta hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Turgutlu halkına eşit bir şekilde hizmet götürmek için göreve geldiğini belirten Başkan Akın, altmış bir mahallenin tamamı ile yakın temas halinde çalışıp sorunlara hep birlikte çözüm ürettiklerini söyledi. Başkan Akın mektubun sonunda ise, "Daha önümüzde uzun yıllar ve bu güzel kente yapacağımız çok hizmet, planladığımız çok iş var. Gelecek o güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin Akın tarafından kaleme alınan mektup vatandaşlara dağıtıldı. - MANİSA

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Belediye Başkanlığı, Çetin Akın, Turgutlu, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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