Başkan Akkaya gençlerle buluşmayı sürdürüyor - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, gençlerinde ilçenin yönetiminde söz sahibi olmaları amacıyla 'Teneffüs Buluşmaları' adı altında başlattığı programlara devam ediyor.

Program kapsamında bu kez de Akşehir Lisesine giden Başkan Akkaya, Okul Müdürü Mehti Aslanboğa ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı'nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Akkaya ilk olarak teneffüste öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akkaya, onların istek ve taleplerini dinleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşehir Belediyesi ikram çeşmesinden de teneffüse çıkan öğrencilere çikolatalı süt ikramında bulunuldu.

Başkan Akkaya ve beraberindekiler daha sonra okuldaki sınıfları ziyaret edip öğrencilere istek ve taleplerini sordu. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Akkaya; Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi' (Genç AKSES Merkezi) ile yeni faaliyete geçecek olan kitap kafe hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Başkan Akkaya, salgın nedeniyle ara verilen 'Nasreddin Hoca Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' isimli 11. Sınıf öğrencilerine yönelik olan Çanakkale gezilerinin de önümüzdeki haftalarda başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Akkaya son olarak öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile de bir araya gelerek öğretmenlerin de istek ve taleplerini dinleyip, sorularını yanıtladı. - KONYA