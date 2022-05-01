Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi

01.05.2022 14:41
Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hangarını ziyaret ederek, işçilerin günlerini kutladı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hangarını ziyaret ederek, işçilerin günlerini kutladı.

Barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesini dileyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2 yıldır salgın nedeniyle pek çok etkinliğin yapılamadığını, pandeminin gücünü yitirmesiyle birlikte güzel bir Ramazan geçirip, bayrama eriştiklerini söyledi. Bütün işçilere teşekkür eden Başkan Akkaya, "Hepinizin Akşehirimizin adı gibi ak olmasında emeği var. Şehrimizin adı gibi ak ve pak olmasında sizlerin emekleri büyük. Hepinizden Allah razı olsun. Karınca kararınca hepiniz üstünüze düşeni yapmaya, aldığınız parayı helal etmeye gayret ediyorsunuz. Helal kazançla insan karnını, çoluğunun çocuğunun karnını doyurursa bunun önemi daha da büyük. Sizlerin işleri kolay bir iş değil, meşakkatli bir iş, bunu da en güzel şekilde yapmaya çalışıyorsunuz" dedi.

İşçilerin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Başkan Akkaya, onların talep ve isteklerini dinledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi
Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Salih Akkaya, Akşehir, 1 Mayıs, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBT'liler ile polis arasında gerginlik yaşandı
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement