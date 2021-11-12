Üye Girişi
Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu

12.11.2021 09:49
Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Akşehir Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Akşehir Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı'nda öğrencilerle buluşan Başkan Akkaya'ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşlik etti. Akşehir'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler veren Başkan Akkaya; Akşehir'in gerçekten şehir kültürü olan bir kent olduğuna vurgu yaparak, "16 Türküsü ve 8 tane folkloru ile Akşehir birçok ilde bile olmayan kültürel zenginliklere sahiptir. Coğrafi işaretli Akşehir tandır Kebabı, Herse, Peynir Baklavası gibi özel lezzetlerimiz var. Akşehir'de gerçekten bir şehir havası var. Bazı misafirlerimiz şehrimizle ilgili olarak 'Akşehir gerçekten adı gibi bir şehir' derler" diye konuştu.

Öğrencilere bölümleri ile ilgili olarak, belediye çalışmalarında fırsat vermek istediklerini dile getiren Başkan Akkaya, turist rehberliği bölümü öğrencilerinin Akşehir'in tanıtımında ve gelen misafirlere rehberlik etmesi konusunda görüşme yapacaklarını kaydetti.

Selçuk Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş'ta bölüm öğrencileri için Akşehir'in tarihi ve kültürel değerlerini gezmeleri ve mesleki deneyimlerini artırmaları için Akşehir tanıtım gezisi düzenlediklerini belirterek, "İlerleyen zamanlarda bu öğrencilerimize Akşehir'i tanıtmak, gelen misafirlere gönüllü rehberlik etmeleri için görevler vereceğiz. Önce kendileri Akşehir'i tanıyacak, sonrada gelen misafirlere tanıtacaklar" dedi.

Başkan Akkaya; tanışma toplantısın ardından üniversiteli gençlerle bir hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu
Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu
Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu
Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu

Selçuk Üniversitesi, Akşehir, turist, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu 09:46 Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu 12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? 09:29 12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı 09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika: Yükselişine 0,2 artışla devam eden dolar bugün ne kadar? 12 Kasım 2021 09:05 Son Dakika: Yükselişine 0,2 artışla devam eden dolar bugün ne kadar? 12 Kasım 2021 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı 08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek 07:54 Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek
İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı 07:11 İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı

Son Dakika Haberleri
09:45 Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu
09:39 Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu
09:28 12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı
09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı
09:20 Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü
09:05 Son Dakika: Yükselişine 0,2 artışla devam eden dolar bugün ne kadar? 12 Kasım 2021
08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız
08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı
08:37 Ünlü isimler, kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti
Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı         
09:46
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı         
09:25
Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü         
09:21
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi         
08:16
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi         
07:12
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 09:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement