Başkan Albayrak'tan eski Eskişehir Hava Hastanesi arazisi eleştirilere tepki

24.04.2026 16:27
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Eskişehir Hava Hastanesi arazisinin özelleştirme kapsamına alınasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 200 metrelik bağlantı yolunu dahi yapamayan CHP zihniyetinin bu konularda yorum yapmaya yüz bulmaları ironiktir" diye belirtti.

Albayrak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye genelindeki 71 farklı taşınmazı kapsayan genel planlamayı, bağlamından kopararak sanki yalnızca Eskişehir'e özgü bir kararmış gibi sunmanın art niyetli bir yaklaşım olduğunu belirtti. Başkan Gürhan Albayrak, "Kendi belediyelerindeki yönetim zafiyetlerini, ESKİ'deki sahte evrak skandalını ve meclis kararlarını hiçe sayarak vatandaşın cebine dokunan usulsüzlükleri örtbas etmek için "suçluluk psikolojisiyle" sesini yükseltenlerin algı operasyonları, gerçeklerin duvarına çarpmaya mahkumdur. Söz konusu kararın 4. maddesi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktır: Elde edilecek tüm gelir, yine Sağlık Bakanlığı'nın yeni tesis ve yenileme yatırımları için kullanılacaktır. Yani iddia edildiği gibi bir "kayıp" değil, Eskişehir'i ve ülkemizi sağlıkta bir üst lige taşıyacak yeni yatırımların finansmanı söz konusudur. Eskişehir'e Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi gibi dev eserler kazandıran bir irade olarak; sağlık alanlarını güçlendirme çabasını "satış" diye yaftalanması en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 200 metrelik bağlantı yolunu dahi yapamayan CHP zihniyetinin bu konularda yorum yapmaya yüz bulmaları ironiktir. Sağlık Bakanlığımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde; Hava Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizdeki tesislerimize dair herhangi bir aksaklık veya mağduriyet söz konusu değildir. Kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan 'satış' iddiaları tamamen asılsız olup, tüm süreç şeffaflık ve kamu yararı esasıyla yürütülmektedir. Biz eser üretmeye, Eskişehir'in her bir karışına değer katmaya devam ederken; bu "cambaza bak" siyasetine hemşehrilerimizin karnının tok olduğunu biliyoruz. Eskişehir'in hakkını korumak, algı operasyonlarıyla değil, bu şehre gerçek ve kalıcı eserler kazandırmakla olur. Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsun; Eskişehir'in sağlık geleceği, dün olduğu gibi bugün de emin ellerdedir" ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Sadettin Saran’dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi 23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
Bakan Çiftçi tarih verdi Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:39
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
