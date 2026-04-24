Başkan Albayrak'tan eski Eskişehir Hava Hastanesi arazisi eleştirilere tepki

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Eskişehir Hava Hastanesi arazisinin özelleştirme kapsamına alınasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 200 metrelik bağlantı yolunu dahi yapamayan CHP zihniyetinin bu konularda yorum yapmaya yüz bulmaları ironiktir" diye belirtti.

Albayrak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye genelindeki 71 farklı taşınmazı kapsayan genel planlamayı, bağlamından kopararak sanki yalnızca Eskişehir'e özgü bir kararmış gibi sunmanın art niyetli bir yaklaşım olduğunu belirtti. Başkan Gürhan Albayrak, "Kendi belediyelerindeki yönetim zafiyetlerini, ESKİ'deki sahte evrak skandalını ve meclis kararlarını hiçe sayarak vatandaşın cebine dokunan usulsüzlükleri örtbas etmek için "suçluluk psikolojisiyle" sesini yükseltenlerin algı operasyonları, gerçeklerin duvarına çarpmaya mahkumdur. Söz konusu kararın 4. maddesi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktır: Elde edilecek tüm gelir, yine Sağlık Bakanlığı'nın yeni tesis ve yenileme yatırımları için kullanılacaktır. Yani iddia edildiği gibi bir "kayıp" değil, Eskişehir'i ve ülkemizi sağlıkta bir üst lige taşıyacak yeni yatırımların finansmanı söz konusudur. Eskişehir'e Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi gibi dev eserler kazandıran bir irade olarak; sağlık alanlarını güçlendirme çabasını "satış" diye yaftalanması en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 200 metrelik bağlantı yolunu dahi yapamayan CHP zihniyetinin bu konularda yorum yapmaya yüz bulmaları ironiktir. Sağlık Bakanlığımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde; Hava Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizdeki tesislerimize dair herhangi bir aksaklık veya mağduriyet söz konusu değildir. Kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan 'satış' iddiaları tamamen asılsız olup, tüm süreç şeffaflık ve kamu yararı esasıyla yürütülmektedir. Biz eser üretmeye, Eskişehir'in her bir karışına değer katmaya devam ederken; bu "cambaza bak" siyasetine hemşehrilerimizin karnının tok olduğunu biliyoruz. Eskişehir'in hakkını korumak, algı operasyonlarıyla değil, bu şehre gerçek ve kalıcı eserler kazandırmakla olur. Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsun; Eskişehir'in sağlık geleceği, dün olduğu gibi bugün de emin ellerdedir" ifade etti. - ESKİŞEHİR