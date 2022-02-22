Başkan Altay: "Akşehir otogarımız ilçemize hayırlı olsun" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Akşehir otogarımız ilçemize hayırlı olsun"

22.02.2022 15:20
Başkan Altay: "Akşehir otogarımız ilçemize hayırlı olsun"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'e kazandırılan yeni otogar hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'e kazandırılan yeni otogar hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı yeni Akşehir Otogarı hizmet vermeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ilçeleriyle birlikte kalkınması amacıyla yatırım planlamalarını şekillendirdiklerini belirterek, Konya şehir merkezinde hayata geçirdikleri yatırımları ilçelere de kazandırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

"Tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı bir bir hizmete alıyoruz"

Konya'nın 31 ilçesinde yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu kapsamda Akşehir'de yeni ve modern otogar binamızı açtık. Eski otogar binası fiziki yapısıyla özellikle Akşehir'in birinci derecede deprem bölgesi olmasından dolayı ciddi bir risk oluşturuyordu. 12 peronlu yeni otogarımızı açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylece hemşehrilerimiz hem daha güvenli hem de daha konforlu bir ortamda seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Sadece Akşehir'de değil, tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı bir bir hizmete alıyoruz. Yeni otogarın Akşehir'imize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay'a teşekkür

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, "Yeni otogarımızdan İstanbul seferi ile ilk otobüsümüzü uğurlamanın mutluluğunu yaşadık. Akşehir'imize hayırlı, uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız yolculuklar versin. Böyle önemli bir yatırımı ilçemize kazandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımızı arz ediyorum" dedi. 10 bin metrekarelik alanda hizmet verecek Akşehir Otogarı'nın yatırım maliyeti 7,5 milyon lirayı buluyor. - KONYA

Başkan Altay: Akşehir otogarımız ilçemize hayırlı olsun
Başkan Altay: Akşehir otogarımız ilçemize hayırlı olsun

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Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Akşehir, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Akşehir otogarımız ilçemize hayırlı olsun' - Son Dakika


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