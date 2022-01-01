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Başkan Altay: "Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" - Son Dakika

Başkan Altay: "Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

01.01.2022 00:01
Başkan Altay: "Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'in Gözpınar, Altuntaş, Karahüyük, Yazla, Adsız, Ortaköy, Gölçayır, Atakent, Doğrugöz, Engilli, Çakıllar ve Reis mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'in Gözpınar, Altuntaş, Karahüyük, Yazla, Adsız, Ortaköy, Gölçayır, Atakent, Doğrugöz, Engilli, Çakıllar ve Reis mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Akşehir Gözpınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Jeotermal Ar-Ge Serası'nda incelemelerde bulunan Başkan Altay, daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kahraman, Tevfik Tığlıoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile birlikte Akşehir'e bağlı Gözpınar, Altuntaş, Karahüyük, Yazla, Adsız, Ortaköy, Gölçayır, Atakent, Doğrugöz, Engilli, Çakıllar ve Reis mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilendi. Konya'da beldeden mahalleye dönüşen 168 yerleşim yerini ziyaret için çıktıkları yolda Akşehir ile birlikte 85 yerleşim yerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Altay, Ocak ayı içerisinde bu mahallelerin tamamını ziyaret etmek istediklerini söyledi. Sonrasında da belediye başkanlarıyla ve ilçe başkanlarıyla 2022 yatırım programını görüşmek üzere bir araya geleceklerini kaydeden Başkan Altay, "Ziyaretler kapsamında hem Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu işleri anlatıyoruz hem de hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında bütün vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak ve onları ziyaret etmek için gece gündüz gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Altay: Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum
Başkan Altay: Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum
Başkan Altay: Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum
Başkan Altay: Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum

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Uğur İbrahim Altay, Akşehir, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altay: "Bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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