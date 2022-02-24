Başkan Altay: "Güçlü altyapı için 3 yeni kolektör hattını daha tamamladık" - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde mevcut kanalizasyon sisteminin 2050 yılına kadar sağlıklı çalışması için yürüttükleri "Kanalizasyon Master Projesi" kapsamında mevcut hatları yenilemek yerine şehri üç bölgeye ayırarak toplam 40 kilometre yeni kolektör hattı projelendirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Master Projesi kapsamında tamamladığı kolektör hatlarına yenilerini ekledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplam 4 bin kilometre uzunluğunda kanalizasyon sistemine sahip olan Konya'da, yüksek maliyet sebebiyle mevcut hatları yenilemek yerine şehri üç bölgeye ayırarak toplam 40 kilometre yeni kolektör hattı projelendirdiklerini söyledi. "Kanalizasyon Master Projesi" kapsamında geçtiğimiz günlerde Keçili Ana Kolektör Hattı ve Karatay Sanayi Kolektör Hattı'nı tamamladıklarını hatırlatan Başkan Altay, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, taşkın riskini de ortadan kaldırmak için yürüttüğü kolektör hatlarından Real-Otogar, Sille Ak-Barış Caddesi ve Akıncılar-Kentplaza kolektör hatlarını da tamamladı. Bu hatlarımızla birlikte hem su taşkını tehlikesini bertaraf ettik hem de yüksek maliyetlerle kanalizasyon hattı yenilememize gerek kalmadı. Güçlü altyapı için tamamlanan kolektör hatlarımız 23.5 milyon liraya mal oldu" dedi.

Sağlıklı işleyen kanalizasyon hatları kazandırıldı

Konya'da sağlıklı işleyen kanalizasyon hatlarıyla alt yapının güçlendirilmesinin amaçlandığı kolektör hattı çalışmalarının şehrin değerini artırdığını vurgulayan Başkan Altay, "Sille Ak-Barış Caddesi Kolektör Hattı 3 kilometre; Akıncılar-Kent Plaza Kolektör Hattı 3,4 kilometre uzunluğunda. Mikrotünel sistemi ile yerin altından yapımını tamamladığımız Real-Otogar Kolektör Hattı'nın uzunluğu ise 1,6 kilometre. Tüm bu çalışmaların şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA