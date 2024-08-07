KONYARAY Banliyö Hattı'nda Çalışmalar Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Politika

KONYARAY Banliyö Hattı'nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

KONYARAY Banliyö Hattı\'nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde trafik yoğunluğunu azaltmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ve KONYARAY Banliyö Hattı'nın şehir içi ulaşımında önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

07.08.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nda çalışmalar hızla ilerliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde trafik yoğunluğunu en aza indirmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini bu çerçevede; yeni caddeler, köprülü kavşaklar, yeni tramvay hatlarını şehre kazandırmak için gayret ettiklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yapımını sürdürdükleri KONYARAY Banliyö Hattının da Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımı olduğunu kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti:

"Organize sanayilerimiz başta olmak üzere şehir içi toplu taşıması için büyük önem taşıyan banliyö hattımızın ilk etabı olan Konya Gar-Lojistik Merkezi arasındaki 17,4 kilometrelik bölümde önemli bir aşama kaydedildi. Şu anda şehir merkezindeki Demiryolu Caddesi kısmında çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bir taraftan da KOSKİ ekiplerimiz altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlayarak trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçladığımız KONYARAY ile şehir içindeki ulaşım sürelerini kısaltarak vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı da hedefliyoruz. Hattın hizmete girmesiyle birlikte Konya'nın şehir içi ulaşımında önemli bir dönüm noktası yaşanacak. Bu önemli yatırımı şehrimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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