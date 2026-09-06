Konya'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika
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Konya'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı

Konya\'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda ilk test sürüşü yapıldı. Başkan Altay, hattın hizmete açılmasıyla vatandaşların kesintisiz şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaşabileceğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adliye- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda ilk test sürüşünü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.

Yaptığı test sürüşü sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Altay, "İnşallah Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı projemizde ilk etapta Adliye'den Şehir Hastanesi'ne ulaşmış olacağız. Sonra ikinci etap sanayilerimiz ve üçüncü etapta da stadyuma kadar 21.1 kilometrelik hattımız tamamlanmış oluyor. Uzun süredir emek çekiyoruz ama elhamdülillah artık test sürüşü aşamasına geçtik, bir an önce de vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız kesintisiz şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecek"

Adliye-Şehir Hastanesi istikametinin ilk etap olarak açılacağını kaydeden Başkan Altay, "Böylece son durağımız Adliye olan kısım, vatandaşlarımızın çok yoğun bir şekilde ihtiyacı olan Şehir Hastanesi'ne kadar devam etmiş olacak. Mevcut tramvaylarımızla bu hattı işletiyoruz. Bundan sonra Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlarımız Alaaddin-Adliye hattına bindiklerinde kesintisiz şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Konya'nın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Altay, "Mevcutta 27 kilometre raylı sistem hattımız var. İnşallah şu anda inşaatına başladıklarımız tamamlandığında buna 57 kilometre daha ilave etmiş olacağız. Yani 1'in yanına 2 tane daha koymuş oluyoruz. İnşallah yeni müjdeler için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu projelerde en büyük destekçimiz Konya'ya sevgisini, muhabbetini her zaman ifade eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz (AYGM) Yalçın Eyigün'e, ekibine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'nın raylı sistem ağını hep birlikte geliştirmeye, Konya'nın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattımız şehrimize hayırlı, mübarek olsun" açıklamalarını yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika

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