Başkan Altay ve Başkan Kavuş'un mahalle ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın ilçe merkezine uzak mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Meram'ın her köşesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Kavak, Hatunsaray ve İnlice mahallelerini ziyaret etti. Burada mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Altay ve Başkan Kavuş istek ve talepler hakkında bilgi aldı.

"Yapılan çalışmaların karşılığı olarak hemşehrilerimizin duaları yetiyor"

Uzak yakın demeden ilçeye bağlı tüm mahalleleri ziyaret etmeye ve çalışmaları yerinde incelemeye devam eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram'da yatırımlarımızın temelini hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler ve sohbetler oluşturuyor. Gönüllere girmeye şiar edinerek yapılacak hangi hizmet varsa hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak planlamasını yapıyoruz. Merkeze uzak kalan mahallelerimizi ihmal etmiyor, sürekli olarak buralara da ziyaretler yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte Kavak, Hatunsaray ve İnlice Mahallelerimizde de hemşehrilerimizle buluşarak çaylarını içtik, sohbet ettik. Meram'da yapılan çalışmaların karşılığı olarak hemşehrilerimizin duaları bizlere yetiyor. Çalışmalarımıza yön veren ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gönül belediyeciliği en çok Konyamıza yakışıyor"

Vatandaşlarla buluşmaktan büyük keyif aldıklarını dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Şehrimizde dokunmadığımız hemşehrimizin kalmaması için istişarelerimize, gezilerimize, ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte Kavak, Hatunsaray ve İnlice Mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizle buluştuk. Konya'da tüm kurumlarımızla ortak hareket ederek çalışıyor, bunun karşılığını da hemşehrilerimizin sevgisiyle karşılaşıyoruz. Gönül Belediyeciliği en çok Konya'mıza yakışıyor" dedi. - KONYA