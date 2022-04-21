Başkan Altay: "Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz"

21.04.2022 14:05
Başkan Altay: "Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte oluşturduğu Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısı Meclisi Başkanı Aysima Eroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısında çocuklarla birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konya'nın kadim bir başkent, Selçuklu Payitahtı olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Bu payitahtı geleceğe hazırlamak için çok yoğun faaliyetler yürütüyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz de siz çocuklarımız ve gençlerimizsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem Gençlik Meclisi, hem de Çalışan Gençlik Meclisi olarak çok faaliyetler yürüttük. Şimdi de hep birlikte Çocuk Meclisimizin açılışını yapıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Konya'nın yarınları için çok önemli fırsatlar oluşturacak"

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen bu faaliyetin aynı zamanda Türkiye'nin ilklerinden olacağını belirten Başkan Altay, "Burası Büyükşehir Belediye Meclis Salonu çocuklar. Büyükşehir Belediyemiz, her ay iki toplantı yaparak meclisteki konuları görüşerek karar alır. Bu meclisin aldığı kararlar sonucunda şehrimizi yönetiyoruz. Bugün burada sizler de Büyükşehir Meclisi'ndeki kontenjanlar doğrultusunda ilçelerinizden geldiniz. Aynı yapıyı tekrar oluşturuyoruz. Sizlerin aldığı kararlar da bizler için çok önemli. Yarınlarımız için şehrimizi sizlerle birlikte yönetiyoruz. Bugün Meclis Başkanımız ve komisyonlarımız oluşturuldu. Tarım ve hayvancılıktan bilim, sanata, sıfır atıktan ekran bağımlılığına kadar oluşturulan 9 komisyonumuz yaptığı çalışmalarla inşallah Konya'nın yarınları için çok önemli fırsatlar oluşturacak. Ben bu konuda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu işleri niye yapıyoruz? Çünkü biz sizlerin yaşayacağı bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için sizlerin kanaatleri ve düşünceleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Burada edindiğiniz tecrübeyle ileride şehrimizi siz yöneteceksiniz"

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek işler yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, Çocuk Meclisi'nin de bu manada çok önemli işler yapacağına inandıklarını kaydetti. Başkan Altay, "Biliyorsunuz 23 Nisan yaklaştı. Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 102 yıl önce 23 Nisan 1920'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sizlere armağan ederek sizlerin Türkiye'nin inşasında rol almanızı arzu etmişti. Bizler de Çocuk Meclisi'yle bu yolda önemli bir katkı oluşturuyoruz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı da kutluyorum. Çocuk Meclisi'mizin ilk toplantısının hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burada edindiğiniz tecrübe bundan sonra da şehrimize çok önemli hizmetler etmenize vesile olacaktır. Bu sıralarda oturan abileriniz, ablalarınız gibi sizler de şehrinize önemli katkılar sağlayacaksınız. Birçok toplantı yapıyoruz ama benim için en keyifli günlerden birisi. İl Milli Eğitim Müdürü'müzün şahsında tüm öğretmenlerimize ve idari kadrolarına da bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız Aysima Eroğlu ve diğer seçilen tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra birlikte güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Aysima Eroğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a çiçek takdim etti. - KONYA

Başkan Altay: Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz
Başkan Altay: Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz
Başkan Altay: Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz
Başkan Altay: Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz

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Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Çocuk, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Yarınlarımız için şehrimizi çocuklarla birlikte yönetiyoruz' - Son Dakika


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