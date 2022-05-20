Karabük'teki organizasyonlarda son bir yılda 10 binden fazla sporcu misafir edildi - Son Dakika
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Karabük'teki organizasyonlarda son bir yılda 10 binden fazla sporcu misafir edildi

20.05.2022 11:18
Karabük'teki organizasyonlarda son bir yılda 10 binden fazla sporcu misafir edildi

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, çeşitli branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yaparak, kentte son bir yılda 10 binden fazla sporcuyu misafir ettiklerini bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, çeşitli branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yaparak, kentte son bir yılda 10 binden fazla sporcuyu misafir ettiklerini bildirdi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, son 20 yılda Karabük'e kazandırdıkları modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri ve diğer tesisler ile futboldan voleybola, basketboldan güreşe, bokstan okçuluğa, jimnastikten voleybola, masa tenisinden yüzmeye uzanan çok geniş bir yelpazede organizasyonlarla Karabük'ün başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini belirtti.

Karabük'teki gençlik merkezleri, genç ofisler ve gençlik kamplarının pek çok farklı alanda gençlere hizmet sunduğunu aktaran Altınöz, "Karabük'ümüzün her ilçesini spor tesisleriyle donattık. Karabük'te lisanslı sporcu sayımız 27 binin üzerine, milli sporcu sayımız 69'un üzerine çıktı. Yurtlardaki öğrencilerimizi aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. İsteyen her öğrencimize lisansta 850, yüksek lisansta 1700, doktorada ise 2550 lira aylık burs-kredi veriyoruz. Gençlerimizi sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınöz, çeşitli branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yaparak, kentte son bir yılda 10 binden fazla sporcuyu misafir ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Politika, Spor, Son Dakika

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