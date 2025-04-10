Başkan Arslan, "Polisimiz milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapıyor"

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çameli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, ilçede yürütülen emniyet hizmetleri hakkında Başkan Arslan'a bilgi verdi. Programda, İlçe Müftüsü İsmail Yılmaz tarafından aziz şehitler anısına Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunarak dua edildi.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan Polis Günü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Gerçekleştirilen programa, Cumhuriyet Savcısı Sefaye Merve Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Suat İşcen, İlçe Müftüsü İsmail Yılmaz ve protokol üyeleri de katıldı.

Başkan Arslan, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın Polis Günü ve Polis Haftası'nı kutluyor; görevi başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum," ifadelerini kullandı. - DENİZLİ