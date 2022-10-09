Başkan Ateş: "Gençlere lafla değil, projelerinizle gelin" - Son Dakika
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Başkan Ateş: "Gençlere lafla değil, projelerinizle gelin"

09.10.2022 15:19
Başkan Ateş: "Gençlere lafla değil, projelerinizle gelin"

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, gençlerin seçimlerdeki oy tercihi hakkında açıklamalarda bulunarak, "İlk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerinde bir genç seçmen bulunmaktadır.

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, gençlerin seçimlerdeki oy tercihi hakkında açıklamalarda bulunarak, "İlk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerinde bir genç seçmen bulunmaktadır. Gençliğe yönelik siyasi partilerin bazı çalışmaları olsa da bunlar yeterli düzeyde değildir" dedi.

Önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimler ve gençlerin tercihi hakkında konuşan Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, "2023 seçimleri tarihimizin en önemli seçimlerinden biri olacağı gibi gençliğin seçimi de olacaktır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında gençliğin mecliste karar verme noktasında olması, ülkemizin geleceği ve dünyada lider ülke pozisyonuna gelmesi açısından kritik önemdedir. Bu açıdan 2023 seçimlerine doğru giderken gençliğin oy tercihi her geçen gün daha da değer kazanmaktadır. İlk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerinde bir genç seçmen bulunmaktadır. Gençliğe yönelik siyasi partilerin bazı çalışmaları olsa da bunlar yeterli düzeyde değildir. Özellikle 6'lı masanın gençliğin yüreğine dokunacak herhangi bir projesi olmadığı gibi herhangi bir çalışması da bulunmamaktadır. Gençlik 6'lı masaya bu yüzden fazla güvenmemektedir. Gençlik 6'lı masadan bu konuda somut projeler beklemektedir. Gençlik bilgiye hiç olmadığı kadar rahat ulaşabiliyor. Ulaşılan bilgilerin hepsinde gençlikle ilgili en önemli adımların AK Parti tarafından ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmasıdır. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi gibi devrim niteliğinde olan değişikliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gençlik bunun farkındadır. Bu yüzden gençliğin tercihi noktasında yanlış algılar yapılmak istenmektedir. Saha da olan biri olarak bunun böyle olmadığını ve gençliğinde seçimlerde algı yapanları ciddi anlamda şaşırtacağı düşüncesindeyim. Buradan da bütün siyasi partilere sesleniyorum. Gençlere lafla değil, projelerinizle gelin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ateş: 'Gençlere lafla değil, projelerinizle gelin' - Son Dakika

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