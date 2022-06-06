Başkan Aydın: "Akarca belediye gündeminde yine yok"

Haziran ayı Seferihisar Belediye Meclisi Gündemi yayınlanırken, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Akarca'da yaşayan vatandaşların umutla beklediği Akarca'nın mahalle olma konusu Seferihisar Belediye Meclisi gündemine yine alınmadığını söyledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Akarca sakinlerinin talebi üzerine Şubat ayı Seferihisar Belediye Meclisi gündemine taşınan Akarca'nın mahalle olma konusu Haziran ayı meclis gündemine de alınmadı. Yerleşik nüfusu mahalle olma özelliklerini taşıyan ve yaz ayları ile birlikte nüfusunda önemli artış yaşanan Akarca'da yaşayanlar kamu ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Seferihisar'ın merkezine gitmek zorunda olmaktan şikayetçi. Umutla beklenen Haziran ayı meclis gündeminin yayınlanmasıyla, konunun yine gündeme alınmadığını gören bölge sakinleri hayal kırıklığı yaşadı.

Akarca'nın mahalle olmasının tekrar değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Belediyenin bu konuda gösterdiği temelsiz dirence anlam veremiyoruz. Vatandaştan gelen bu haklı ve mümkün talebe nasıl bu derece kayıtsız kalabiliyorlar anlamak mümkün değil. Nüfusu kış aylarında dahi mahalle olma şartlarını taşıyan ve yaz aylarında katlanarak artan Akarca'da yaşayan hemşehrilerimiz bu durum karşısında hem üzgün ve kırgın. En küçük sağlık hizmetlerinde yararlanmak için bile Seferihisar merkezine geliyor olmak vatandaş için kırgınlığa neden oluyor. Akarca'nın mahalle olması Akarca kadar Tepecik ve Hıdırlık mahalleleri için de faydalı olacak. Bu konu belediye tarafından tekrar değerlendirilmeli ve bir an önce Seferihisar Belediye Meclisinde Akarca'nın mahalle olması için gerekenler yapılmalı" ifadelerini kullandı. - İZMİR