Başkan Aydın: "Akarca belediye gündeminde yine yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Aydın: "Akarca belediye gündeminde yine yok"

06.06.2022 10:55
Başkan Aydın: "Akarca belediye gündeminde yine yok"

Haziran ayı Seferihisar Belediye Meclisi Gündemi yayınlanırken, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Akarca'da yaşayan vatandaşların umutla beklediği Akarca'nın mahalle olma konusu Seferihisar Belediye Meclisi gündemine yine alınmadığını söyledi.

Haziran ayı Seferihisar Belediye Meclisi Gündemi yayınlanırken, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Akarca'da yaşayan vatandaşların umutla beklediği Akarca'nın mahalle olma konusu Seferihisar Belediye Meclisi gündemine yine alınmadığını söyledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Akarca sakinlerinin talebi üzerine Şubat ayı Seferihisar Belediye Meclisi gündemine taşınan Akarca'nın mahalle olma konusu Haziran ayı meclis gündemine de alınmadı. Yerleşik nüfusu mahalle olma özelliklerini taşıyan ve yaz ayları ile birlikte nüfusunda önemli artış yaşanan Akarca'da yaşayanlar kamu ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Seferihisar'ın merkezine gitmek zorunda olmaktan şikayetçi. Umutla beklenen Haziran ayı meclis gündeminin yayınlanmasıyla, konunun yine gündeme alınmadığını gören bölge sakinleri hayal kırıklığı yaşadı.

Akarca'nın mahalle olmasının tekrar değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Belediyenin bu konuda gösterdiği temelsiz dirence anlam veremiyoruz. Vatandaştan gelen bu haklı ve mümkün talebe nasıl bu derece kayıtsız kalabiliyorlar anlamak mümkün değil. Nüfusu kış aylarında dahi mahalle olma şartlarını taşıyan ve yaz aylarında katlanarak artan Akarca'da yaşayan hemşehrilerimiz bu durum karşısında hem üzgün ve kırgın. En küçük sağlık hizmetlerinde yararlanmak için bile Seferihisar merkezine geliyor olmak vatandaş için kırgınlığa neden oluyor. Akarca'nın mahalle olması Akarca kadar Tepecik ve Hıdırlık mahalleleri için de faydalı olacak. Bu konu belediye tarafından tekrar değerlendirilmeli ve bir an önce Seferihisar Belediye Meclisinde Akarca'nın mahalle olması için gerekenler yapılmalı" ifadelerini kullandı. - İZMİR

YORUMLAR
500
AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti Projeler hem istihdamı artıracak hem de ilçenin tanıtımını sağlayacak Projeler hem istihdamı artıracak hem de ilçenin tanıtımını sağlayacak
Kaynak: İHA

Seferihisar, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aydın: 'Akarca belediye gündeminde yine yok' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Aydın: "Akarca belediye gündeminde yine yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement