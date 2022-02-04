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Başkan Aydın emeği geçenlere teşekkür etti - Son Dakika

Başkan Aydın emeği geçenlere teşekkür etti

04.02.2022 23:35
Başkan Aydın emeği geçenlere teşekkür etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın geçtiğimiz hafta yağan yoğun karın ardından kar temizleme çalışmalarında 24 saat aralıksız çalışan ekiplere teşekkür etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın geçtiğimiz hafta yağan yoğun karın ardından kar temizleme çalışmalarında 24 saat aralıksız çalışan ekiplere teşekkür etti.

Kandilli Belediyesi'nin 2022 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Başkan Aydın geçtiğimiz hafta bölgede yoğun kar yağışı yaşandığını belirterek 24 saat aralıksız çalışarak kar temizliği yapan ekiplere teşekkür etti. Başkan Aydın konuşmasında "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta bölgemizde yoğun kar yağışı yaşandı. Kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Bu süreçte başta ana arterler olmak üzere mahallelerimizdeki yolları sürekli açık tutmaya çalıştık. Ekiplerimiz 24 saat hiç evlerine gitmeden üstün bir gayret gösterdiler. Ben özellikle bu arkadaşlarımıza Kandilli halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalarımıza her türlü desteği sağlayan ER-MADEN Şirket Yöneticisi Nuh Baş, SONALP Şirket Yöneticisi Abdülbaki Ay ve BORCAM İşletme Müdürü Okan Hasçelik beyede Kandilli halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Çok şükür büyük bir olumsuzluk yaşamadan bu süreci hep birlikte çalışarak atlattık" dedi.

Başkan Aydın, kar temizliğinin tamamlanması ile birlikte gerek yollarda ve gerekse alt yapıda meydana gelen arızaları ve onarımları yapmaya devam ettiklerini söyledi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Kandilli, Aydın, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aydın emeği geçenlere teşekkür etti - Son Dakika


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