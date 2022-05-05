Başkan Aydın: "Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Aydın: "Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz"

05.05.2022 14:52
Başkan Aydın: "Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına vurgu yaparak, "Ambargolar ile başlayan süreçten güçlenerek çıktık" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına vurgu yaparak, "Ambargolar ile başlayan süreçten güçlenerek çıktık" dedi.

Adıyaman'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köy, esnaf, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları ve bununla Dünya'ya yön veren bir ülke konumuna gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, ülkemizin daha da ilerleyeceğini vurguladı.

Diğer devletlerin uyguladığı silah ambargolarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi silahlarını üretmeye başladığını ve Dünya'da adından söz ettirdiğini kaydeden Aydın, silah ihracatının ekonomiye olan katkısından bahsetti.

Aydın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 15-20 yıldır bir çok alanda olduğu gibi savunsa sanayinde de atılım ve yatırım yaptı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye savunma sanayinde hamle yapıyor. Başka ülkelerin 50-60 yılda alacağı mesafeyi biz ülke olarak 15-20 yılda aldık. Türkiye kendi üretimini kendisi yapıp, kendi silahını üretiyor. Dışarıya bağımlığı bitiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devletimiz güçlendi. Şuan ki Türkiye eski Türkiye değil.

Şuan Rusya ve Ukrayna savaşında bile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ülkemizin gücünü görebiliyoruz. Her iki ülkede Türkiye'ye geliyor. Ülkemizdeki savunma sanayinin yüzde 20 oranında yerlilik var iken şimdi ise bu oran yüzde 80'e ulaştı. Şuan füzelerimiz, roketlerimizi, uydularımızı kendimiz yapıyoruz. İnşallah daha yeni yeni silahlar, araçlar üreteceğiz.

Yeni uçak, helikopter, tank, İHA, SİHA ve daha bir çok savunma sistemleri yaparak ülkemiz güçlendi. Eskiden bunların hepsini başka ülkelerden satın alıyorduk. Paramızla aldığımız silahların, sistemlerin idareleri onların elindeydi. Şuan ülkemizi ne lazımsa, askerimize ne lazımsa hepsini kendimiz yapıyoruz.

Ülkemiz Kıbrıs'a gittiğinde dünya ülkeleri bize ambargo koymuştu. Paramızla bile silah alamıyorduk. İşte bu ambargolar, bu kısıtlamalar bizi daha güçlü kıldı. Ambargolar ile başlayan süreçten güçlenerek çıktık. Atasözümüzde ki gibi, 'Kötü komşu, mal sahibi yapar.' Türkiye sırtını hiçbir ülkeye dayamadan kendi kendine yetiyor. Ne Avrupa, ne Amerika, ne NATO'ya dayamadık. Biz sırtımıza milletimize dayadık. Milletimizin dua ve desteğiyle bu hale geldik. Durmayacağız, bundan sonra daha çok çalışacağız. Milletimiz Reisine güveniyor. Sadece ülkemizin ihtiyacı değil, artık diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Ülkemiz bundan ciddi gelirler elde ediyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Başkan Aydın: Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz
Başkan Aydın: Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz
Başkan Aydın: Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Aydın, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aydın: 'Savunma sanayinde ülkemize ne lazımsa onu yapıyoruz' - Son Dakika


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