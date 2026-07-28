Başkan Balaban sanayi esnafının sorunları yerinde inceledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Küçük Sanayi Sitesi'nde oda başkanları ve esnafla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını masaya yatırdı. Esnafın taleplerini yerinde dinleyen Balaban, çözüm üretmek için sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Küçük Sanayi Sitesi'nde oda başkanları ve esnafla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçları, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki mevcut durumu yerinde inceleyen Başkan Balaban, Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Levent Pirinçciler ve Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Ateşbudak ile toplantıda buluştu. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci ve Ali Kuyumcu ile Belediye Meclis Üyesi Faruk Östlüer de katıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda sanayi sitesinde yaşanan sorunlar, esnafın talepleri ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantının ardından Başkan Balaban, oda başkanlarıyla birlikte bölgede incelemelerde bulunarak iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Balaban, beklentileri not alarak çözüm için ilgili birimlere gerekli talimatların verileceğini ifade etti.

Sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, oda başkanları ve esnafla kurulan güçlü iletişim sayesinde bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Balaban, "Oda başkanlarımız ve esnafımızla kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde ihtiyaçları yakından takip ediyor, imkanlarımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz." dedi.