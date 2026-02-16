Başkan Balaban Kışlaköy sakinleriyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında Kışlaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Balaban, iletilen konuların çözümü için belediye ekiplerinin hızlı şekilde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde sürdürülen mahalle buluşmaları çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Başkan Balaban'a, Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen de eşlik etti. Ziyarette mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Balaban, Mahalle Muhtarı Osman Arıkan ve mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşların sorun ve beklentileri tek tek not alınırken, mahallede planlanan projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Her mahalleye eşit hizmet vurgusu

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini ifade eden Başkan Balaban, Yunusemre'nin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan Balaban ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MANİSA