Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Ayazmana Mahallesi'nde bazı sitelerin sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, göreve geldikten sonra pandemi salgını yaşandığını hatırlatarak, "15 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yaptık. Önümüzde size sunabileceğimiz hizmetler var" dedi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Başdeğirmen, Ayazmana Mahallesi'ndeki bazı site sakinlerinin misafiri oldu, yaptıkları proje ve yatırımları anlattı, yeni dönem projelerine ilişkin bilgi verdi. Ayazmana Sosyal Tesisler'de gerçekleşen buluşmada Başkan Başdeğirmen, meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılandı. Site sakinlerinin oldukça yoğun ilgi gösterdiği Başkan Başdeğirmen, vatandaşlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, kendilerini coşkulu şekilde karşılayan kalabalığa teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bakanlar, milletvekilleri, AK Parti il teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin destekleriyle şehre güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Herkesin "15 yılda yapılamayanı 5 yılda yaptınız" dediğini aktaran Başkan Başdeğirmen, "15 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yaptık. Yeni dönem geldi. Yeni 5 yıllık dönemin başlangıcı. Önümüzde size sunabileceğimiz hizmetler var. Kendisini ispat etmiş bir belediye başkanı olarak sizlere daha güzel hizmetler getirebilmek için çalışıyoruz. Biz belediye başkanını neden seçiyoruz? Belediye başkanını gönüllere dokunsun diye seçiyoruz. Önemli olan belediye başkanının ihtiyaç sahibi olanların, hastası, engellisi, yaşlısı, çocuğu her şeyiyle vatandaşının yanında olmasıdır. Biz gönül belediyeciliği yapıyoruz. Gönül belediyeciliği içerisinde 105 yanan, çatısında branda olan, penceresinde karton çakılı evleri yaptık. Sadece şehir merkezinde değil Şarkikaraağaç'ın ve diğer ilçelerin en ücra köylerine kadar gittik. Evi olmayana ev, yolu olmayana yol yaptık. Bizden önceki dönemde 35 tane akülü engelli aracı verilmiş. Biz 2,5 yıl içerisinde 363 tane engelli aracı vermişiz. Engelleri kaldırdık. Evdeki hastalara kumandalı yatak gönderiyoruz. Yaşlılarımızın evlerini temizleyen ekibimiz var. Yaşlı ve engellilerimizin kişisel bakımlarını yapıyoruz. Yaklaşık bin eve sıcak her gün sıcak yemek bırakıyoruz. Kurban Bayramı'nda kurbanını alan ancak kestiremeyen engelli ve yaşlılarımızın kurbanlarını kesip, teslim ediyoruz" dedi.

Şehir merkezinde bulunan 136 caminin 105 tanesinin tuvaletlerini yeniden yaptıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "Çarşıdaki tuvaletler kullanılabiliyor muydu? Bizden önce neden yapılmadı, ihtiyaç değil miydi? Çarşıda tuvaletlere kokudan girilmiyordu ayrıca ücret ödeniyordu. Bir arkadaşım İstanbul'dan fotoğraf gönderdi tuvaletin kapısına 15 lira yazmışlar. Bizde ücretsiz" şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen, yıllardır 65 yaş ve üstü vatandaşların halk otobüslerinden ücretsiz yararlandığını, Halk Otobüsleri Kooperatifinin ülke genelinde ücretsiz taşıma kararını değiştirdiğini bu konuda Isparta Belediyesi olarak devreye girdiklerini ve yeniden ücretsiz taşıma yapılmasını sağladıklarını bildirdi. Başkan Başdeğirmen, "Biz gönüllere girmek için geldik. Onun dışında belediyenin rutin hizmetleri yapılıyor. Cenazesi olup da farklı illere göndermek isteyenlerin cenazelerini ücretsiz olarak götürüyoruz. Çok uzak yerlere uçakla gönderiyoruz. 400 kilometreye kadar olan yerlere araçla götürüyoruz. Cenaze Isparta'da ise tüm hizmeti veriyoruz. Hastamız var Ankara'ya tedaviye gidilmesi gerekiyor. Onu da biz götürüyoruz. Göreve geldiğimizde 1 ambulansımız vardı, şimdi 5 ambulansımız var. Göreve geldiğimizde sağlık biriminin 9 çalışanı vardı, şimdi 39 çalışanı var. Göreve geldiğimize 150 metrekare yerde küçük hizmetler yapılıyordu, şimdi 1150 metrekare yerde sağlık ocağı belgesini almış, bir doktorumuzla beraber ekibimizle sağlık sorunlarınızla ilgileniyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Devletimiz güçlü bir devlet. Devletimizin imkanlarını köprü vazifesi görerek sizlere iletiyoruz" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA