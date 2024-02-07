Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Salı Pazarında Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, salı pazarında esnaf ziyaretinde bulunarak pazar alışverişine gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerini salı pazarında sürdürdü. Pazar esnafını ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet edip Miraç Kandillerini kutladı. Başkan Başdeğirmen, pazar esnafı ve vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için destek isterken, esnaf ve vatandaşlar desteklerinin kendisiyle olduğunu vurguladı. Pazarda helva karan Başkan Başdeğirmen, çorba dağıtımı da yaptı.

Pazar esnafı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını söylerken bir gazi de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i çok sevdiğini söyledi. Bu sevginin karşılıklı olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Siz vatanımız, bayrağımız, ezanımız için için gazi oldunuz. Gazilerimiz ve şehitlerimizden daha başka değer verebileceğimiz ne olabilir ki? Gazilerimiz ve şehitlerimiz bizim için çok önemli" dedi. - ISPARTA