Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor- Uşakspor karşılaşmasını tribünde taraftarlarla birlikte takip etti. Stada gelişinde 'Büyük başkan, seni seviyoruz' tezahüratıyla karşılanan Başkan Başdeğirmen, taraftarlara forma hediye etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un her zaman yanında olan ve desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, takımı maçlarda da yalnız bırakmıyor. Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'un Uşakspor'la Atatürk Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmayı AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları ve Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir ile birlikte tribünden takip etti. Maçtan önce taraftarlara yeşil pembe renkli Isparta 32 Spor forması hediye eden Başkan Başdeğirmen, maçın heyecanını da taraftarların arasında yaşadı. Taraftarlar da Başkan Başdeğirmen'e yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar "Büyük başkan, seni seviyoruz" tezahüratıyla Başdeğirmen'e sevgilerini gösterdiler.
Isparta 32 Spor, Uşakspor'u ilk yarıda Eyüpcan Delibalta'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek, ligde puanını 46'ya çıkardı. - ISPARTA
Son Dakika › Politika › Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u tribünde destekledi - Son Dakika
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