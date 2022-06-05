Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

05.06.2022 13:09
Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda AK Parti Bağlar Gençlik Kolları Başkanlığı'nın toplantısına katılarak partinin saha çalışmalarında görev alan gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda AK Parti Bağlar Gençlik Kolları Başkanlığı'nın toplantısına katılarak partinin saha çalışmalarında görev alan gençlerle bir araya geldi. Beyoğlu, ardında da aile ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunu partisinin gençleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirdi. AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda gençlerle buluşan Beyoğlu, gücünü milletten alan, gençlere büyük önem veren bir dava hareketi olduklarını ifade ederek 2023 seçimlerinden zaferle ayrılmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmek için var güçleriyle çalışmaları gerektiğini anlattı. Başkan Beyoğlu, daha sonra Muradiye Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulunarak cadde ve sokak turuna çıkıp esnafın taleplerini dinledi. Beyoğlu, daha çok hizmet üretmek ve vatandaşların derdiyle dertlenmek için sahada yer almaya devam edeceklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

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Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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