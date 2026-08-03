Başkan Bilecen’den muhtarla yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağım" - Son Dakika
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Başkan Bilecen’den muhtarla yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağım"

Başkan Bilecen’den muhtarla yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağım"
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, muhtarla yaşadığı gerilimin kişisel değil mahalle sorunundan kaynaklandığını söyledi. Görüntüyü kayda alıp paylaşan muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, muhtarla yaşadığı gerilimin kişisel değil mahalle sorunundan kaynaklandığını belirterek, görüntüyü kayda alıp paylaşan muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, muhtarlarla gerçekleştirilen proje değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir muhtarla yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilecen, olayın kişisel bir mesele olmadığını ifade etti. Yaşanan gerilimin mahalledeki kaldırım çalışmalarıyla ilgili olduğunu belirten Bilecen, "Geçtiğimiz günlerde bir muhtarımızla istenmeyen bir gerilim oldu. Mahallemizin sorununu yerinde görmek için yanına gittik. Muhtarımız, Fen İşleri Birimimizin ihmal ettiğini ve işin geciktiğini söyledi. Ancak çavuşumuzu çağırdığımızda söz konusu kaldırımın bir gün içerisinde yapıldığını gördük. Bize '22 gündür kaldırım yapılmadı' denildi ama işin tamamlandığını tespit ettik. Ben de 'Neden emekçinin hakkını inkar ediyorsun?' diye sordum. Gerilimin nedeni şahsi değil, tamamen mahallenin sorunudur" dedi.

Olay sırasında kendisine yönelik tavırlar nedeniyle kendisini savunmak zorunda kaldığını söyleyen Bilecen, "Bu şehrin menfaati ve hakkını korumak için herkesle tartışırım. Benim şahsi bir konum ya da kişisel bir meselem olamaz. Elbette orada böyle bir görüntünün yaşanmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına da tepki gösteren Bilecen, kayıt alınmasının etik olmadığını savunarak, "Ben bir avukatım. Belediye Başkanı olarak sırf muhtar olduğu için kendisini ciddiye alıp makamına gidiyorum. Yaklaşık yarım saat oradaydım. Bunun sadece 3 dakikasını alıp insanı tahrik edecek şekilde paylaşmak etik değildir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Bilecen’den muhtarla yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama: 'Suç duyurusunda bulunacağım' - Son Dakika

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