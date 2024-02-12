Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Gençlerle Buluştu

Politika

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, seçim çalışmaları kapsamda "Gençlik STK'ları Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi.

Kentte bulunan biri restoranda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek gayemiz, tek mücadelemiz, tek kavgamız ve tek sevdamız var. Ülkemizi, milletimizi güçlü kılmak, gençliğimizi kendi ayakları üstünde durabilen, sorgulayan, ne istediğini bilen ve geleceği inşa edebilecek bir gençlik olarak yetiştirmek. Bunu da sizler başardınız" dedi.

"Gençlerin yöneteceği Türkiye, birileri istemese de çok güçlü olacak"

Başkan Bilgin, gençlerin yöneteceği Türkiye'nin, birileri istemese de çok güçlü olacağını ifade ederek, "Siz daha çabuk doğru bilgiye ulaşmak için araştırarak okuyarak öğreniyorsunuz. Ben AK Parti şunları yaptı demeyeceğim, siz bunları yaşayarak görüyorsunuz. Bizler de bu anlayışla 5 yıl boyunca AK Belediyecilik anlayışıyla birlikte medeniyetimizi ihya edecek gençlerimizle birlikte sahnedeyiz ve sahnede olmaya devam edeceğiz. Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerin ihya edeceği Türkiye Yüzyıl'ındaki Sivas'ın da çok daha güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü kendisine inanmış, ülkesine inanmış, milletine inanmış, neyi istediğini bilen bir gençlik hareketi burada ve bu gençlerin yöneteceği Türkiye, birileri istemese de çok güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğini gençlerde gördüklerine değinen Başkan Bilgin, "Sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz Heyecan Merkezleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldı. Nisan ayından sonra da gençlik adına çalışan sivil toplum örgütlerimizle birlikte gençlik için, sizler için, sizinle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Siz proje geliştireceksiniz, isteyeceksiniz, biz yapacağız. Bundan emin olun çünkü biz Türkiye'nin geleceğini sizde görüyoruz, sizin geleceğinizi ise Türkiye'de görüyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS