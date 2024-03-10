Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracak

Başkan Böcek, Antalya\'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Dostlar Meclisi'nde yaptığı konuşmada, yeni dönemde Antalya'ya trafikten arınmış bir yaşam alanı kazandıracaklarını belirtti.

10.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu. Yeni dönemde de pek çok projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi.

Dostlar Meclisi'nde görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesinde parti ayırt etmeksizin hizmet yaptığını söyledi. Böcek, yeni dönemde de kent ve kentli yararına olacak pek çok projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, 100. Yıl Yaşam Alanı Projesi ile Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını belirtti.

100. Yıl Yaşam Alanı Projesi

Görev süresi boyunca kent ve kentli yararına olan her türlü projenin arkasında durduklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yeni dönemde de bu düşünce ile hareket edeceklerini belirtti. "Biz parti ayırt etmeksizin hizmeti halkımız için yapıyoruz" diyen Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını da ifade etti. Böcek, "100. Yıl Bulvarı'nın Falez Kavşağı ile Antalyaspor Kavşağı arasında kalan taşıt yolunu yer altına alarak kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehir merkezi ile kıyı şeridini birleştiren yol aksı projemiz ile yeni bir alan oluşturacağız" diye konuştu.

Antalya'da yaşayan Batmanlılar ile buluştu

Başkan Böcek, Antalya Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin 5. kuruluş yıl dönümü etkinliğine de katıldı. Batmanlılar Buluşmasında Antalya'da yaşayan Batmanlılar ve hemşehri dernekleri temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Böcek, "Biz burada ittifakımızı sizlerle beraber kurduk. Antalya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Söz Muhittin Böcek sözü. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Antalya, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
11:12 Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı
10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
13:24 Dani Alves’in intihar iddialarına avukatından yanıt Dani Alves'in intihar iddialarına avukatından yanıt
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 13:42:53. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement