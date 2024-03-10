Başkan Böcek, Antalya\'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracak

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu. Yeni dönemde de pek çok projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi.

Dostlar Meclisi'nde görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesinde parti ayırt etmeksizin hizmet yaptığını söyledi. Böcek, yeni dönemde de kent ve kentli yararına olacak pek çok projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, 100. Yıl Yaşam Alanı Projesi ile Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını belirtti.

100. Yıl Yaşam Alanı Projesi

Görev süresi boyunca kent ve kentli yararına olan her türlü projenin arkasında durduklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yeni dönemde de bu düşünce ile hareket edeceklerini belirtti. "Biz parti ayırt etmeksizin hizmeti halkımız için yapıyoruz" diyen Başkan Böcek, Antalya'ya trafikten arınmış yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını da ifade etti. Böcek, "100. Yıl Bulvarı'nın Falez Kavşağı ile Antalyaspor Kavşağı arasında kalan taşıt yolunu yer altına alarak kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehir merkezi ile kıyı şeridini birleştiren yol aksı projemiz ile yeni bir alan oluşturacağız" diye konuştu.

Antalya'da yaşayan Batmanlılar ile buluştu

Başkan Böcek, Antalya Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin 5. kuruluş yıl dönümü etkinliğine de katıldı. Batmanlılar Buluşmasında Antalya'da yaşayan Batmanlılar ve hemşehri dernekleri temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Böcek, "Biz burada ittifakımızı sizlerle beraber kurduk. Antalya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Söz Muhittin Böcek sözü. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi. - ANTALYA