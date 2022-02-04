Başkan Böcek: "Kemer için yapılması gereken ne varsa onları da yapmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti, muhtar ve STK'larla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.Başkan Böcek, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyı da kınadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesini ziyaret etti. Kemer Kapalı Pazar Yeri ve Otopark Projesi temel atma töreni öncesinde temaslarla bulunan Başkan Böcek, ilk olarak Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Kemer'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "Bugün Kemer'de hem STK ve muhtarlarımızla bir toplantı yapacağız, hem de Kapalı Pazar Yeri ve Otopark projemizin temelini atacağız. Bu süreçte Kemerimizi yalnız bırakmadık. Alt yapı çalışmaları, peyzaj düzenlemeleri yaptık. Cumhuriyet Meydanı'nı yeniden düzenledik. Kemer için yapılması gereken ne varsa onları da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Atatürk'e saldırıyı kınadı"

Samsun'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal'in anıtına yapılan saldırıyı da kınayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Atatürk'ün devrimlerine inanarak, birlik ve beraberlik içinde yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ne al bayrağı indirteceğiz ne ezanımızı susturacağız ne de Cumhuriyetin ilkelerinden ödün vereceğiz. Hiçbir kimse Atatürk'e de dil uzatamayacak" ifadelerini kullandı.

Kemer'de daha önce Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi de Kapalı Pazar Yeri ve Otopark Projesi kazandıracağını kaydeden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer giriş takını da üstlendiniz. Kemer'de Büyükşehir ve ASAT ekipleri koordineli olarak güzel çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Muhtar ve STK'ları dinledi"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Böcek, sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini dinledi. - ANTALYA