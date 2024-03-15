Başkan Böcek, pazarcı esnafıyla iftar yaptı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, iftarını pazarcı esnafı ile yaptı. Halka hizmeti, Hakka hizmet olarak gördüklerini belirten Başkan Böcek, "Doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Adayı Ümit Uysal ile Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Parti Meclisi Üyeleri Ali Abbas Ertürk, Şengül Yeşildal, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Bahar Önal, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, oda ve STK temsilcileri ve çok sayıda pazarcı esnafı ile birlikte orucunu açtı.

"Bildiğimiz yoldan şaşmadık"

Pazarcılar Odası yönetimine iftar için teşekkür edip bereket dileyen Başkan Böcek, "Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak bildik ve o anlayış içerisinde çalışmalarımız gerçekleştirdik. 5 yıl içerisinde Antalya'mızda öncelikli hedeflerimizi belirledik ve sırasıyla yarım kalan kamu yararı projelere devam ettik. Sizleri seçim sürecinde hatırlayanlar var. Bu güne kadar projelerin yapılmasına engel olmuş kişiler şimdi son 1 aydır şunu yapacağız bunu yapacağız diyor. Ancak hiç merak etmeyin biz yine doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 19 ilçemizde belediye başkanı adayı arkadaşlarımızla ve sizlerle beraber gece gündüz çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA