Başkan Böcek\'ten Sağlık Durumu Açıklaması: Anjiyo Başarılı Geçti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kontrol amaçlı yapılan anjiyo sonrası sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaşarak, "Bugün kontrol amaçlı yapılan anjiyoda, çok şükür ki kardiyolojik herhangi bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. Aynı özen ve hassasiyetle ve en önemlisi azimle gururla Antalya'mız için çalışmak üzere görevimin başında olacağım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kontrol amaçlı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo işlemi geçirdi. Yapılan rutin tetkikler sonucunda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmazken, anjiyo işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaşan Başkan Böcek, "Bugün kontrol amaçlı yapılan anjiyoda, çok şükür ki kardiyolojik herhangi bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. Haberi aldığı andan itibaren arayan, soran, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün, doktorların önerisi üzerine istirahat halinde olduğum için aramalara ve mesajlara dönemediğimden lütfen bağışlayın. Akdeniz Üniversitesi'nde bugünkü operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ermiş, Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan, aile dostumuz Prof. Dr. Ömer Özkan, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ile tüm hastane personeline ve bu vesileyle canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yine aynı özen ve hassasiyetle ve en önemlisi azimle gururla Antalya'mız için çalışmak üzere görevimin başında olacağım. İlgi ve alakalarınız için çok teşekkürediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA