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Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi - Son Dakika

Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi

13.12.2021 15:54
Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi

Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yarın arkadaşlarım ile beraber halk ekmek ile ilgili toplantı yapacağım. Ben de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ekmeği daha ucuza vermeye çalışacağım" sözlerine yer verdi.

Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yarın arkadaşlarım ile beraber halk ekmek ile ilgili toplantı yapacağım. Ben de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ekmeği daha ucuza vermeye çalışacağım" sözlerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında meclis toplantı salonunda 54 gündem maddesini görüşmek üzere gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu mecliste devlet büyüklerini eleştirmenin doğru olmadığını daha önce de söyledim. Siyasette inişli çıkışlı olduğunu hepimiz biliyoruz. 2002 yılında biz koalisyondaydık. O dönemde de kriz vardı. O dönemdeki krizde de memura işçiye 0 zam, diğerlerine de zamlar vardı. Vatandaşımızın önüne sandık geldiğinde vatandaş gereğini yapmıştır. Yapıcı olmak lazım. Siyasi parti genel başkanları aleyhinde konuşmamak lazım. Bir örnek vereceğim; halkın ekmeği çok önemlidir. İzmir, İstanbul ve Ankara'da ekmek 1 lira 25 kuruştu. Antalya'mızda hiç haberimiz yok, daha önce sizin arkadaşların yaptığı 5-6 defa protokol yapılıyor. Ekmek 2 TL 25 kuruşa çıktı. O protokollerde sadece yüklenici firma kurtarılmaya çalışılmış. Yapılan zammı EKDAĞ yönetim kurulu başkanına soruyorum, haberi yok. Benim de haberim yok. Adam 15 bin ekmek veriyor bizim Halk Ekmeğe ama kendisi bizim belediyemizin adı altında üretim yaparak oraya buraya ekmek satıyor" ifadelerine yer verdi.

Ucuz ekmek müjdesi

Antalya'da insanların mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini belirten Böcek, "Biz halkımızın yararına olan projelere destek veriyoruz. Güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Yarın arkadaşlarım ile beraber halk ekmek ile ilgili toplantı yapacağım. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek yapacağım. Ben de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ekmeği daha ucuza vermeye çalışacağım. Acısı ve tatlısı ile 2021 yılı yaşadık. Zor günler geçirdik. Beraber ağlayıp beraber güldük. 2022 yılının güzel bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Huzur ve barış dolu günler getirsin" dedi.

"Erken seçim diyenlere vatandaşımız cevabını verdi"

Meclis açılışında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin ise "Bugün seçim, hemen seçim, erken seçim diyenlere vatandaşlarımız referandumda cevabını vermiştir. İçimizden geçtiğimiz sıkıntılı günleri her seferinde batmaktan, bitmekten bahsedenlere de hatırlatırım ki 1994'de enflasyon yüzde 148 idi. Dolar 3 katına çıkmıştı. Üretim durdu, Türkiye'ye bırakın yatırım yapmayı borç veren bile yoktu. 2001'de enflasyon yüzde 95 gördü. Dolar iki katına çıktı. Hükümet maaş ödemek için dışarıdan borç aldı. Türkiye'nin 2021 yılı üçüncü çeyreğinde büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Büyüme oranıyla G20'de ilk sırada yer alıyoruz. Azıcık etrafa bakmak lazım. Kör olmamak lazım. Bu ülkede devletin maaş ödeyemediği zamanlar oldu. Rahat olun. Amacımız geçici istikrar değil kalıcı refahı sağlamaktır. Bilimin, aklım, gayretin ve inancın desteği ile kendi hikayemizi yazıyoruz. Türkiye'nin asırlardır teşebbüs ettiği büyük kalkınma hamlesinin önü bu kez kesilemeyecektir" açıklamasına yer verdi. - ANTALYA

Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi
Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi
Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi
Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi
Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi

Muhittin Böcek, Ankara, Aralık, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek'ten ucuz ekmek müjdesi - Son Dakika


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