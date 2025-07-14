Başkan Bozbey'den Operasyon İddialarına Cevap - Son Dakika
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Politika

Başkan Bozbey'den Operasyon İddialarına Cevap

Başkan Bozbey\'den Operasyon İddialarına Cevap
14.07.2025 13:38  Güncelleme: 13:47
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisine yönelik operasyon iddialarını yalanlayarak, kamu menfaati dışında hiçbir işe imza atmadığını açıkladı. Bozbey, dedikodulara kulak asmadıklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisine yönelik operasyon iddialarına gülüp geçtiğini belirterek, "Kamu ve vatandaşımızın menfaati dışında hiç bir işe imza atmadım. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Fısıltı ve dedikodulara kulak asmıyoruz" dedi.

Temmuz ayı basın toplantısında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, gündemdeki soruları da cevaplandırdı. Kendisine yönelik operasyon iddialarının doğru olmadığını ifade eden Başkan Bozbey, "Gülüp geçiyorum, farklı senaryolardan bahsediyorlar hiç biri doğru değil. Bunlar nerelerden çıkıp besleniyor sizler tahmin edersiniz. Çıkış mecralarını siz biliyorsunuz. Biz yaptığımız işleri de geçmişte yaptıklarımızı da biliyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Vatandaşımızın aleyhine olacak, vatandaşımızı zora sokacak işe imza atmadık, yanında durmadık, bulunmadık. Biz hizmetlerimizi vatandaş lehine, arzu ettiği ve istediği onların keyif alacağı projeleri gerçekleştirme adına kamu adına mücadele ediyoruz. Kamu menfaati, yararı varsa oradayız. Hedefimiz oydu bunu gerçekleştirdik. Burada da bir yılı aşkın süredir aynı tarzımızla devam ediyoruz. Fısıltı gazetelerine dedikodulara da kulak asmıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz" karşılığını verdi - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Bozbey'den Operasyon İddialarına Cevap - Son Dakika

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