Başkan Bozkurt, Bakan Yanık'la Kdz. Ereğli'de ki projeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bozkurt, Bakan Yanık'la Kdz. Ereğli'de ki projeleri görüştü

10.03.2022 11:55
Başkan Bozkurt, Bakan Yanık'la Kdz. Ereğli'de ki projeleri görüştü

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'i ziyaret ederek ilçeye kazandırılması planlanan projeleri görüştü.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'i ziyaret ederek ilçeye kazandırılması planlanan projeleri görüştü.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kdz. Ereğli Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Erol Acar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Bozkurt, Kdz. Ereğli'deki proje ve çalışmalar hakkında Bakan Yanık ile Bakan Yardımcısı Ergüneş'e bilgi verirken Bakanlığı ilgilendiren konularda da destek istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, bakanlığın taşra teşkilatları ile gerekli hizmetlerin ve ihtiyaç duyulan çalışmaların en hızlı ve verimli bir şekilde yapılmaya çalışıldığını ifade etti. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt, Bakan Yanık'la Kdz. Ereğli'de ki projeleri görüştü

YORUMLAR
500
Erdemir, Elpek Bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı Erdemir, Elpek Bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı

İsmail Ergüneş, Derya Yanık, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bozkurt, Bakan Yanık'la Kdz. Ereğli'de ki projeleri görüştü - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Bozkurt, Bakan Yanık'la Kdz. Ereğli'de ki projeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement