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Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü

23.12.2021 12:35
Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 22 günde bin 122 kilometre yol kat ederek, birbirinden özel tarihi ve doğa güzellikleri bağrında barındıran 13 ilçede, 533 muhtar ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 22 günde bin 122 kilometre yol kat ederek, birbirinden özel tarihi ve doğa güzellikleri bağrında barındıran 13 ilçede, 533 muhtar ile görüştü.

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında yapılacak yatırımları görüşmek üzere ilçeleri ziyaret etmeye ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor. İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, ilçe ve mahalle sakinlerinin taleplerini, isteklerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda 22 günde 13 ilçeye ziyaret gerçekleştirdi. İlçe ziyaretlerinde bin 122 kilometre yol kat eden Başkan Büyükkılıç, ilçeleri tek tek gezerek, belediye başkanları ve mahalle muhtarları ile istişare toplantıları gerçekleştirdi.

MUHTARLARIN HEM SÖZLÜ, HEM YAZILI TALEPLERİNİ ALDI

Bu kapsamda içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlısı'ndan Sultan Sazlığı'na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar ile muhtar ziyaretlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerine Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı, Sultan Sazlığı ve Zamantı Vadisi gibi eşsiz değerleri bağrında barındıran Yahyalı ile devam etti. Sırasıyla Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan ve kentin turizmi açısından önem arz eden Hacılar'dan, çerezlik kabak çekirdeği ve doğal taşı ile tanınan Tomarza'ya, Kızılırmak Vadisi, Çan Kulesi ve tarihi kiliseleri ile tanınan Özvatan'dan, Erciyes'in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi'ye geçen Büyükkılıç, ardından Ali Dağı'nın eteğinde, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri'nin yanı başındaki Talas ilçesi ile muhtar ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan'dan, tarihi Şahruh Köprüsü ve Tuzla Gölü gibi doğal güzelliklere sahip Sarıoğlan ilçesine, yaylaları, gilaburusu ve yoğurdu ile meşhur Türkmen diyarı Akkışla'dan, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, son olarak dünyaca ünlü kilimleri ile bilinen Sarız'a kadar 13 ilçeye ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, ayrıca bağları, Kızılırmak ve Sıtma Pınarı ile tanınan Felahiye'de bir araya geldiği ve taleplerini dinlediği muhtarların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi ve Felahiye Belediyesi ile hayırseverler işbirliğinde yapımı tamamlanan 17 projenin açılışına katıldı.

Bu kapsamda 22 gün içerisinde 13 ilçede 533 muhtarın taleplerini hem sözlü hem de yazılı olarak alan Büyükkılıç, samimi, yapıcı, uyum kültürü anlayışı ile talep ve önerilerini ileten ilçe belediye başkanları ve mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, bu milletin hizmetkarı olmak için gece gündüz, kar, kış, yağmur, çamur demeden çalıştıklarını, ilçelere yapılan yatırımların daha fazlasını yapmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

16 ilçeyi de ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ziyaret etmeye, hem belediye başkanlarının, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve önerilerini yüz yüze dinleyerek, istişare etmeye devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, son olarak Kocasinan, Melikgazi ve İncesu ilçelerinde de muhtarlarla görüşeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü
Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü
Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü
Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü
Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü
Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü

Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Kayseri, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü - Son Dakika
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