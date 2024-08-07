Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'yi ziyaret edenleri makamında ağırlıyor

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi kucaklayan hizmetlerinin yanı sıra her kesimden ziyaretçilerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Belediye faaliyetlerini istişareye ve ortak akla uygun olarak, her kesimin görüşüne başvurarak yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, misafirlerini makamında konuk etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı ve dernek yönetimi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaşı ile Hunat Çarşısı Başkanı Fatih Gümüşgöz ve beraberlerinde gelen heyet, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Misafirlerini makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri için hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Konukları ile ayrı ayrı görüşen Büyükkılıç, "Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı ve dernek yönetimi belediyemizi ziyaret etti. Şehrimizin istihdamına ve ekonomisine önemli katkıları olan ASKON Kayseri Şube Başkanı ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaşı ile Hunat Çarşısı Başkanı Fatih Gümüşgöz ve beraberlerinde gelen heyetler ile ayrı ayrı görüştük. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Misafirler ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundular. - KAYSERİ