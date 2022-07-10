Başkan Büyükkılıç STK temsilcileri ile bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) düzenlediği bayramlaşma programlarına video konferans yöntemi ile katıldı. Büyükkılıç, ayrı ayrı bağlandığı bayramlaşma programlarında katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nda STK'larla bayramlaşmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği bayramlaşma programlarına video konferans yöntemiyle ayrı ayrı bağlanarak, temsilcileri ve üyeleri ile bayramlaştı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ile sanayici ve iş adamları katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajları vererek, "Bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin sevincini yaşıyor, Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşabilmek duasıyla, sizlerin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer de birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği bayramlaşma programına da video konferans yöntemi ile bağlanarak, esnaf ve sanatkarlarla bayramlaştı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda düzenlenen programa, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve birliğin üyeleri katıldı. Programda konuşan ve birlik kelimesinin Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerine çok yakıştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, ailelerinizle, yakınlarınızla, üyelerinizle daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Allah'a şükürler olsun, nasıl ki esnaf odalarımızın birliği ise birlik kelimesi sizlere ne kadar da çok yakışıyor, ne kadar da şehrimiz adına, ülkemiz adına ve insanlara hizmet adına bir araya gelmeyi beceriyorsunuz. Sizleri tekrar kutluyorum" dedi.

Bayramlaşmaların ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri ve üyeleri Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür ettiler. - KAYSERİ