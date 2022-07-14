Başkan Çakın; "Bu millet 15 Temmuz gecesi gücünü göstermiştir"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; "O gece tüm alçaklara bir kez daha bu milletin gücü gösterilmiştir" dedi.

Hem Türk hem de dünya siyasi tarihine geçen 15 Temmuz'da şanlı bayrağımızı indirmeye, birlik ve beraberliğimizi bozmaya, ezanlarımızı susturmaya yönelik gerçekleşen hain saldırıların bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan vatanseverlerimizin mücadelesiyle bastırıldığını anlatan Çakın; "Bu demokrasi zaferinin anısını yaşatmak, bu asil ruhu diri tutarak gelecek nesillerimize aktarmak ve şehitlerimizin ruhuna yakışır adımlar atmak bizim daima boynumuzun borcu olacaktır" dedi.

Başkan Çakın mesajına şöyle devam etti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü denildiğinde akıllara şüphesiz, hainlere karşı tüm varlığıyla direnen bir milletin üstün mücadelesi gelecektir. Bugün geriye baktığımızda; bir yandan şehitlerimiz adına bir hüzün duygusuna kapılıyor diğer yandan da işgal girişimine karşı ortaya koyduğumuz inanç tablosundan dolayı gururlanıyoruz. Alçak FETÖ'nün işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve sokağa çıkma çağrısıyla birlikte, binlerce vatansever kardeşimizin yüreklerindeki iman ve vatan sevgisi ile tankların ve silahların önüne siper olmasıyla neticelenmiştir. Halkımız sokaklara ve meydanlara inerek; namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz ve alçak girişimi engellemiştir. Elbette tüm yurdumuzda olduğu gibi Uşak'ımızda da tüm vatansever hemşerilerimiz sokağa dökülmüş, kadın erkek genç yaşlı demeden kent meydanında birlik olarak o kara gecede memleketimizin kutsal topraklarını şanlı al bayrağımızla donatmıştır. Sabaha kadar süren ezan seslerinin eşlik ettiği kalplerdeki vatan sevgisi, o gece tüm alçaklara bir kez daha bu milletin gücünü göstermiştir. Başta Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin olmak üzere; o kara gecede vatan sevgisiyle meydanlara dökülen ve kutsal bayrağımızı korurken şehadet mertebesine ulaşan yiğitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Aynı zamanda o gece verdikleri mücadelede gazilik unvanına erişen ve kahramanlaşan kıymetli kardeşlerime de kentim ve tüm vatandaşlarım adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün 15 Temmuz Demokrasi zaferimizi anarken, birlik ve beraberlik ruhuyla tek yürek olarak; ezanlarımıza, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkmaya devam etme kararlılığıyla daha müreffeh yarınlara ulaşmayı diliyor; yurdumuzun bir daha böyle kara günleri görmemesini temenni ediyorum" - UŞAK