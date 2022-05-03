Başkan Canpolat temizlik işleri personelleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Canpolat temizlik işleri personelleriyle bayramlaştı

03.05.2022 14:36
Başkan Canpolat temizlik işleri personelleriyle bayramlaştı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personellerle bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personellerle bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti.

Bayramın ilk günü Dergah Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelen Başka Mehmet Canpolat, bayramın ikinci gününde ise Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait şantiyeyi ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Kaya'nın hazır bulunduğu ziyarette Başkan Mehmet Canpolat, temizlik ve ilaçlama birimi personelleri ile bir araya geldi. Personellerle sohbet eden Başkan Mehmet Canpolat, sahada görev alan personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Tertemiz bir Haliliye için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduklarına vurgu yapan Başkan Mehmet Canpolat, "Ramazan Bayramının ikinci günü hep birlikte Haliliye Belediye'mizin Temizlik İşlerine bağlı personellerimizle bir aradayız. Yaklaşık 340 personelimiz her zaman olduğu gibi Haliliye'mizi tertemiz bir Haliliye sloganı ile temizlemek üzere sabahın erken saatlerinden itibaren şantiyede. Bugün de bayram olması nedeniyle ben de aralarına katıldım. Hem kendileri ile bayramlaştık hem de Haliliye'mizi daha nasıl güzelleştirebiliriz hep birlikte konuştuk. Yılın her günü biliyorsunuz Haliliye'de durmuyor, her gün, her saat, 7 gün, 24 saat, 365 gün kardeşlerimiz Haliliye'mizi tertemiz bir hale getirmek için her adımda, her caddede, her sokakta. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün A'dan Z'ye müdüründen, başkan yardımcısından ve bütün personelin hepsini tebrik ediyor, bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar, rabbimden hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılar sunarım" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Başkan Canpolat temizlik işleri personelleriyle bayramlaştı
Başkan Canpolat temizlik işleri personelleriyle bayramlaştı
Başkan Canpolat temizlik işleri personelleriyle bayramlaştı

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Mehmet Canpolat, Halil Kaya, Dergah, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Canpolat temizlik işleri personelleriyle bayramlaştı - Son Dakika


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