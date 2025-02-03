Başkan Çavuşoğlu\'ndan Atatürk\'ün Denizli Ziyaretinin Yıldönümü Mesajı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Şubat 1931'de Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu, mesajında Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin kentin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinin, şehrin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını ve muasır medeniyet hedefine ilerlemeyi perçinleyen tarihi bir an olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 94 yıl önce, 4 Şubat 1931'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Denizlimizde ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşadık. O gün halkımızın büyük bir coşkuyla karşıladığı Atatürk, Denizli'ye duyduğu güveni ve sevgiyi ifade etmiş, Cumhuriyet'in kalkınma hedeflerine yönelik önemli mesajlar vermiştir. Atatürk'ün ziyaretinin izleri, bugün de Denizli'mizin her köşesinde hissedilmektedir. Bizler de O'nun izinden yürüyerek, şehrimizi daha yaşanabilir, daha çağdaş bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Çavuşoğlu'ndan Cumhuriyet vurgusu

Denizli halkının geçmişten bugüne Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak birlik ve beraberlik içinde ilerlediğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Denizli olarak, Atamızın bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkmaya, O'nun gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün Denizli'mize gelişinin yıl dönümünü büyük bir gururla anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ